Les Grands classiques Best of. Coloriages mystères

La Petite Sirène ou Les 101 Dalmatiens ? La Belle au bois dormant ou Blanche-Neige et les Sept Nains ? Lilo et Stitch ou Les Indestructibles ? Découvrez-le dans ce nouvel ouvrage reprenant les meilleures illustrations de la collection à succès des Grands Classiques ! Grâce aux codes couleurs, appliquez chaque nuance dans la zone correspondante et révélez vos scènes préférés des films d'animation Disney ! Détendez-vous et retrouvez votre âme d'enfant ainsi que le plaisir de créer. Coloriez les chiffres et découvrez l'image !