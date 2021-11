Le calendrier de la famille organisée hebdomadaire. 16 mois de septembre 2020 à décembre 2021. Avec 1 feutre effaçable, Edition 2020-2021

Une page par semaine avec un espace pour chaque membre de la famille pour noter tous les rendez-vous importants et repérer les vacances scolaires ; des idées d'activités, de recettes et des infos utiles pour toute la famille. Des emplois du temps à personnaliser pour noter les activités des enfants au fil des trimestres. Des trombones pour fixer le calendrier. Près de 1000 stickers thématiques pour bien s'organiser (sport, médecin, vacances, baby-sitter, sorties, travail...). Un bloc à messages. Une grande pochette effaçable pour ranger les factures, les tickets... Les calendriers annuels 2020 et 2021 avec les vacances scolaires et les jours fériés + une page pour les petites notes de la tribu. Des fiches pratiques pour simplifier le quotidien. A suspendre ou à aimanter sur le frigo.