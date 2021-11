Jeune papa

Le guide illustré qui traite de la maternité et de la paternité avec humour et sans langue de bois ! Tout savoir sur la grossesse du futur père et de ses premiers pas en tant que papa. Le vocabulaire à retenir sous peine d'être largué, des jeux et QCM pour déterminer son profil de père, les dix commandements du futur papa, les trucs à faire ou à ne pas faire le jour J mais aussi les jours à venir avec votre bébé ! Oui au droit de flipper lors du premier bain... Un ton léger pour décontracter les futurs et jeunes papas !