Bloc de 52 menus hebdomadaires à compléter à aimanter sur le frigo. Edition 2021

Bloc de 52 menus hebdomadaires et leurs listes de courses détachables. Chaque semaine, ce bloc de 52 feuilles vous permet de compléter les menus du déjeuner et du dîner pour mieux vous organiser et diversifier les repas. Grâce à sa bande aimantée, placez le bloc sur le réfrigérateur pour l'avoir toujours sous les yeux ! Au fil de la semaine, complétez les menus et notez les ingrédients dont vous aurez besoin pour les préparer sur les listes de courses détachables. Un outil ludique utilisable par toute la famille. Et cette année, un tout nouveau design ! Plus de stress sur l'organisation des repas avec ce bloc Mémoniak !