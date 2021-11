Mon cahier objectif pensée positive en 12 semaines

12 semaines de défis smile jour par jour pour mettre de la magie dans sa vie ! Le mantra de la psychologie positive : vous avez le X-factor du bonheur ! La magie est là, en vous et autour de vous ! Le secret ? Profiter de l'instant, vous faire plaisir et agir en phase avec vos besoins. Un concentré de bonnes ondes dans tous les domaines, grâce à plein de méthodes happiness : rituels positifs, méditations, mantras motivants, visualisations, petits challenges... Ce carnet de bord good mood est à la fois un guide positive attitude et un coach pour la mettre en place, rester motivée et voir la vie en mode licorne ! Adoptez l'attitude magique ! Saisissez les petits bonheurs qui existent déjà dans votre vie, prenez conscience de toutes vos beautés et de vos forces intérieures, célébrez vos petites victoires, boostez votre confiance en vous, entourez-vous de belles personnes, faites-vous plaisir, réalisez vos projets et suivez vos envies profondes ! Profitez de conseils personnalisés, jour après jour, pour faire le plein de belles émotions, mettre en place des petits rituels good vibes et rester positive malgré le stress ou les coups de blues ! Prenez soin de vous avec des gestes cocooning, une alimentation et une routine de sport énergisantes. Car une pensée positive se nourrit d'un mode de vie 100% feel good !