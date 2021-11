100 nouveaux coloriages mystères ! Découvrez les portraits des plus grands héros des films d'animation Disney et Pixar à travers 100 grilles inédites. Suivez les codes couleur, coloriez les cases numérotées et mettez en lumière des personnages cultes. Raiponce, Stitch, Blanche-Neige, Mowgli, Nick Wilde, Simba... humains ou animaux, ils sont tous là ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !