Agenda budget famille organisée. Tenir ses comptes n'a jamais été aussi simple ! Edition 2020-2021

Un agenda malin pour bien gérer son budget ET s'organiser ! Chaque mois : le tableau de suivi des dépenses (dépenses et recettes fixes + spécifiques), des astuces et conseils pour économiser et un agenda mensuel pour noter ses principaux RV. Chaque semaine : un espace agenda supplémentaires et les dépenses de la semaine. Malin : à la fin de l'année, retrouvez des pages bilans pour suivre, anticiper et optimiser ses dépenses par grand thème (vacances, habillement, alimentation, téléphonie, frais de garde etc). De septembre 2020 à août 2021.