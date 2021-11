Agenda de poche famille organisée. Couverture bleue, Edition 2020-2021

Pour une vie de famille organisée, craquez pour l'agenda de poche : un format compact et original avec un agenda détachable à glisser dans son sac et, en bonus, des blocs pratiques pour tout noter (listes de courses, listes de tâches et notes repositionnables) ! En bonus : planning de la semaine, calendrier des vacances, emploi du temps des enfants, infos et numéros utiles... . De septembre 2020 à décembre 2021.