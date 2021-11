On fait quoi pour tous les dîners de la semaine ? En 2h ! Une année de batch cooking, Edition 2021

Retrouvez la nouvelle édition 2021 du titre On fait quoi pour tous les dîners de la semaine 2h, avec toujours : - Une double-page par semaine sur 12 mois de janvier à décembre 2021 - Des idées de recettes simples et originales pour tous les dîners de la semaine - Chaque semaine, le détail des étapes majeures à réaliser pour préparer et cuisiner toutes ces recettes en 2h maximum le week-end ! - Chaque jour, les étapes de finalisation de la recette pour le dîner - La liste détachable des ingrédients de la semaine à emporter au supermarché Ne soyez plus jamais à court d'idées de recettes pour la semaine !