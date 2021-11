Je cuisine pour bébé et toute la famille. 100 recettes + 400 déclinaisons

La grande étape de la diversification alimentaire est arrivée ! Mais quels repas préparer à son bébé pour lui assurer au quotidien une alimentation variée et équilibrée ? Avec Je cuisine pour mon bébé et toute ma famille, simplifiez l'organisation des repas et cuisinez chaque jour avec les mêmes ingrédients pour tous. Pour chacune des 100 recettes familiales, découvrez 4 déclinaisons adaptées à bébé en fonction de son âge : aliments à introduire, quantités à donner et texture (lisse, extra-lisse, moulinée ou en morceaux). Toutes les recettes et conseils nutritionnels respectent les recommandations en matière d'alimentation infantile. Avec la participation du Dr Laurence Plumey, médecin nutritionniste.