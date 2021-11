La petite boîte pour vivre les accords toltèques au quotidien

Les accords toltèques vous proposent un code de conduite à la fois simple et puissant pour accéder à la liberté, au bonheur et à l'amour. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un message, un conseil ou une affirmation positive, comme autant de clés pour appliquer la sagesse toltèque au quotidien et ainsi transformer votre vie.