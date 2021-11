AVEC LA FEDERATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE - 250 000 sapeurs-pompiers en France et autant de héros du quotidien ! - 79 % des sapeurs-pompiers sont des volontaires, femmes et hommes, en ville ou à la campagne, qui consacrent une partie de leur temps à notre service. Avec l'Almanach des pompiers, passez 52 semaines dans la vie des pompiers de France. Découvrez les coulisses des hommes et des femmes les plus populaires de France : tenues, entraînements physiques, équipement et nouvelles technologies, interventions dans les situations les plus diverses (sauvetage d'un patrimoine aussi exceptionnel que Notre-Dame de Paris, incendies domestiques, accidents de la route, secours d'urgence aux personnes), histoires vraies et émouvantes, gestes qui sauvent, sélection de documents d'archives et collections de camions de pompiers.