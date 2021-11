En 2h je cuisine pour toute la semaine. 52 menus hebdomadaires pour toute l'année

Passez 2h en cuisine le week-end pour pré-préparer les 5 dîners de la semaine et, chaque soirs, de la semaine, finalisez ou réchauffez. Cet organiseur vous offre : - 52 semaines de menus différents avec des plats qui privilégient les produits frais et de saison. - Le batch cooking, la nouvelle méthode rapide pour cuisiner de façon organisée, saine et 100% fait maison. - Une cuisine zéro déchet, où tout est consommé et les restes réutilisés, économique et bonne pour la planète. Choisissez le menu pour la semaine (en respectant la saison) et détachez-le. Faites les courses sans prise de tête en utilisant la liste prête à l'emploi. Passez en cuisine, c'est parti pour 2h. Aimantez sur votre frigo le menu de la semaine avec la to do list à faire chaque soir en 15 min max. La méthode pour des repas bons, sains et gourmands. Super pratique pour celles et ceux pour qui c'est la course tous les soirs. Vous vous reconnaissez ? L'essayer, c'est l'adopter.