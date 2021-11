Légumes. 65 légumes, 110 gestes techniques, 110 recettes

Le vert profond du cardon, l'orange éclatant de la carotte, le violet soyeux de l'aubergine... et que dire de la betterave, qui s'apprête tour à tour de jaune vif ou de rose intense ? Au gré des saisons, ils teintent les étals de nos marchés et nos assiettes de mille couleurs : les légumes, délectable supplément de saveurs, sont avant tout un supplément d'âme. Bienvenue dans l'univers du végétal. Ce livre est une ode aux richesses et aux vertus des légumes. Régis Marcon, chef pédagogue, nous enseigne comment préparer, cuire et accommoder ces merveilleux produits de la terre. Des légumes quotidiens aux plus exotiques, leur délicatesse offre des goûts multiples, parfois étonnants, qui permettent aussi de mettre en valeur le terroir. Des plus simples aux plus élaborées, les 110 recettes proposées par le chef jouent sur toute la richesse d'une gamme potagère et savoureuse : Artichaut poivrade au coulis de fruit de la Passion ; Pâté en croûte de légumes ; Salade tiède de vitelottes et truite fumée ; Gratin aux deux patates douces ; Tarte tatin d'endives ; Glace aux asperges et à la cistre... Si le chef auvergnat-ardéchois a été couronné par de nombreuses distinctions (3 étoiles au Guide Michelin, Bocuse d'Or, Prix Taittinger), raconter Régis Marcon c'est avant tout raconter une histoire de famille. A Saint-Bonnet-le-Froid, il a repris l'auberge familiale avant d'ouvrir avec son fils le restaurant Régis et Jacques Marcon.