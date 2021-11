Recettes pour les soirs de semaine

65 recettes ultra rapides : des recettes simples, avec peu d'ingrédients, à préparer en 15 min max ! Vous cherchiez des idées de recettes rapides pour les soirs de semaine ? Les voici ! Parce que le soir en rentrant, on a peu de temps pour cuisiner, les recettes de ce livre demandent maximum 15 minutes de préparation, et leur cuisson se fait toute seule sans votre intervention, ou presque. Pratique ! Alors maintenant, détendez-vous et piochez dans ces 65 recettes pour trouver votre menu de ce soir ! Un passage express en cuisine, laissez mijoter... puis mettez les pieds sous la table ! Vivement le dîner !