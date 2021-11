Tableau de récompenses hebdomadaires pour enfants sages. Edition 2020-2021

Pratique et très ludique, le Tableau de récompenses hebdomadaires nous permet de noter, chaque semaine, les tâches quotidiennes que nous souhaitez voir effectuées par vos enfants, comme terminer son assiette ou ranger sa chambre. Les enfants peuvent ensuite coller une étoile de la couleur qui leur a été attribuée en face de la tache accomplie. A la fin de la semaine, comptez en famille les étoiles de chacun, et distribuez les récompenses : Margaux, 4 ans, a atteint son objectif de 6 étoiles cette semaine ? Bravo, elle a droit à cette figurine dont elle rêvait ! Le Tableau de récompenses hebdomadaires transforme non seulement les tâches à accomplir en jeu pour vos enfants, mats il permet surtout de : les valoriser, les rendre autonomes, les féliciter en les récompensant. Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer ! Vous passez votre temps à négocier, à vous énerver et à vous répéter car vos enfants n'obéissent pas ? Ce Tableau de récompenses hebdomadaires va vous sauver la vie !