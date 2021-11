Recettes équilibrées sans se ruiner avec Cookeo. Les petits livres de recettes Moulinex

Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte de délicieux petits plats. Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! Qui a dit que petits plats santé rimaient forcément avec gros budget ? Aiguillettes de poulet au curry, sauté de crevettes, brocolis et gingembre ou encore gratin de courgettes, menthe et noisettes... Régalez-vous au quotidien grâce à 75 recettes équilibrées qui font du bien au porte-monnaie.