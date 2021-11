La vie en abondance

Et si... notre santé était le résultat de principes de vie fort simples ? Et si... une certaine hygiène de vie pouvait nous permettre de vivre jusqu'à un âge avancé avec plein d'énergie, de mobilité et sans douleur ? Et si... des méthodes ancestrales comme le jeûne, les purges et les mono-diètes pouvaient prévenir et guérir nombre de nos maux ? Et si... le nettoyage de nos humeurs pouvait booster notre humeur et chasser nos angoisses ? Et si... une certaine manière de penser et d'agir pouvait nous conduire à l'expérience tant recherchée d'un véritable bien-être ? Et si... nous étions réellement les architecte de notre vie et capable de la transformer à n'importe quel moment ? Voici le message qu'Irène Grosjean, docteur en naturopathie, nous transmet après plus de 60 ans de recherche et de pratique. D'une santé vraie, totale et naturelle sur tous les plans...