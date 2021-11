Je rêve d'un monde... Plaidoyer d'un adolescent pour la biodiversité

"Je suis Victor Noël, j'ai 14 ans, et je suis passionné par la nature et ses habitants. J'invite chacune d'entre vous à prendre conscience que nous faisons subir à la biodiversité une sixième extinction de masse, et que pour l'enrayer nous devons bousculer nos habitudes et repenser notre société." Naturaliste depuis son plus jeune âge, Victor Noël lance un appel à la raison dans ce petit livre engagé. De sa passion pour l'observation et l'identification de la faune, en particulier des oiseaux, est née une véritable fascination pour la biodiversité qui l'a tout naturellement mené à un farouche désir de protéger le vivant. Avec beaucoup de bon sens et d'esprit pratique, il nous invite à prendre le même chemin vers la remise en question et l'action.