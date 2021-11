L'agenda de ma vie bien organisée. De septembre 2020 à décembre 2021, Edition 2020-2021

Bien s'organiser dans la bonne humeur, c'est désormais possible avec ce superbe agenda ! Retrouvez une grande double-page par semaine pour noter vos rendez-vous et activités, mais aussi vos petits bonheurs, vos mini-bucket lists, vos envies, vos défis... Et à la fin de votre agenda, découvrez plein de pages bonus pour noter : - Les dîners à organiser - Les jolies choses de l'année - Les restos à tester, les livres à lire, les films à voir - Votre liste au père Noël. L'Agenda de ma vie bien organisée 2020-2021 a été très joliment illustré par la dessinatrice Mademoiselle Yoyo. Inclus : 4 pages de stickers. Agenda sur 16 mois, de septembre 2020 à décembre 2021.