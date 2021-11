Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing, ses produits d'entretien...

Perturbateurs endocriniens, tensioactifs polluants et irritants, gaz toxiques... Les scandales s'enchaînent à propos de nos produits ménagers et de nos cosmétiques habituels. La solution est là : faites vous-mêmes vos produits naturels ! Régine Quéva a mis au point plus de 50 recettes simples, rapides et efficaces pour tous les instants de la vie quotidienne : - Cosmétiques et soins du corps : dentifrice, déodorant, gel douche, savon, shampoing, crème de jour, liniment, démaquillant... - Produits ménagers : lessive, détachant, liquide vaisselle, produit pour lave-vaisselle, produit pour faire les vitres, désinfectant, crème à récurer, produit pour laver le sol... - Pour nos compagnons à quatre-pattes : antipuces, vermifuge, shampoing... - Jardin ou terrasse : désherbant, insecticide, fongicide, pommade cicatrisante... - Voiture : lave-glace, lustrant... A chaque fois, des ingrédients simples et faciles à trouver (bicarbonate de soude, argile, vinaigre blanc, savon noir, huiles essentielles...). Résultat : des économies réalisées, une santé préservée, et moins de pollution !