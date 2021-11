Ma boulangerie maison avec Companion. Les petits livres de recette Moulinex 75 recettes

Votre Companion découpe, hache, bat, mélange... et pétrit ! Transformez votre cuisine en mini-boulangerie grâce à 75 délicieuses recettes conçues spécialement pour votre robot ! Pain complet, brioche tressée, pain au chocolat, mais aussi pain pita, croissant jambon-fromage ou encore roulé à la saucisse... Des recettes les plus classiques aux plus originales, découvrez le meilleur de la boulangerie sucrée et salée chez vous !