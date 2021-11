Code option "côtière" + Certificat Restreint de Radiotéléphonie. Avec récapitulatif, Edition 2020

Le permis côtier permet toute navigation de jour comme de nuit dans la limite de 6 miles d'un abri, sans limitation de puissance et de jauge. Le Code Option "côtière" permet d'acquérir efficacement toutes les connaissances théoriques indispensables pour la préparation de l'examen du permis bateau option cotière mais également pour celui du Certificat de Radiotéléphoniste Restreint (CRR) Il comprend 8 chapitres dédiés au permis côtier : Balisage / Feux et marques de jour / Règles de barre et de route / Signaux et services météo / Navigation / Sécurité / Divers / Droit d'utilisation de la VHF. + 1 Chapitre dédié au CRR Il inclut en plus : -1 test de validation des acquis à la fin de chaque chapitre. -1 résumé de 20 pages sur tous les chapitres abordés - 8 pages d'infos diverses - 32 pages sur la formation pratique. - 1 code d'accès individuel au site Exatest pour se préparer à l'examen du CRR à l'aide de cours et de tests en ligne Format : 14, 5 x 21 cm - 232 pages.