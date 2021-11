Cuisine vegan petit budget

Oui, aujourd'hui il est possible de manger vegan au quotidien avec un budget restreint, et surtout de bien manger grâce aux recettes gourmandes, nutritives et saines de Marie Laforêt. Découvrez en introduction tous les secrets pour une cuisine végétale à petit prix : les ingrédients indispensables à avoir dans ses placards, le matériel de base pour cuisiner, les préparations qui valent vraiment le coup d'être faites maison, des astuces pour sublimer les restes et pour composer des bols et assiettes équilibrées et de saison. Passez ensuite à la pratique avec 90 recettes créatives et gourmandes à réaliser en moins de 30 minutes avec seulement 5 ingrédients. Au menu : des petits-déjeuners et brunchs gourmands (pancakes moelleux, oatshake à la banane, barres muesli, confiture de lait...), des apéros et finger food (houmous aux oignons rôtis, crème de petits pois, citron et menthe, tzatziki végétal, croquettes de lentilles aux herbes...), des soupes et salades complètes (soupe rustique aux tomages, soupe de nouilles au tofu croustillant, rainbow slaw, salade de boulgour aux légumes grillés...), des plats et accompagnements (penne à la crème de potimarron, chili aux deux haricots, boulettes végétales, curry de butternut aux pois chiches...), des desserts et goûters (crumble pomme-poire, cake au potiron, clafoutis aux mirabelles, riz au lait de coco...)