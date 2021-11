Rencontre en Zone 51. Escape game

De nouvelles énigmes trépidantes à résoudre avec le Grand JD ! 60 minutes dans une base militaire au Nevada, 18 énigmes pour échapper à une périlleuse aventure classée secret défense. Le grand JD, fort de ses 2, 7 millions d'abonnés sur youtube, vous entraîne dans une nouvelle et trépidante aventure ESCAPE GAME, au coeur du Nevada dans la ZONE 51, une base militaire secret défense qui alimente depuis plusieurs décennies fantasmes et spéculations sur de possibles relations qu'entretiendrait l'armée américaine avec une vie extra-terrestre. Un des derniers grands reportages du grand JD a eu pour théâtre la zone 51, cette aire géographique extrêmement protégée dont on ignore véritablement l'objet des investigations qui y sont menées. Julien a voulu en avoir le coeur net. Il s'y est rendu, a recueilli beaucoup de témoignages, les choses n'ont pas tourné tout à fait comme il le souhaitait... sans issue fatale heureusement. Il signe ainsi un excellent scénario d'escape game soutenu par les excellents gamesplayers et illustrateur que sont Coline Pignat, Simon Gabillaud et William Bonhotal (auteurs et illustrateur du précédent titre : Cauchemar en Ecosse). Ce nouvel opus nous invite à vivre une aventure hors du commun à rythme extrêmement soutenu et où du sang-froid sera requis. Vous aurez 60 minutes seulement pour aider le grand JD à sortir du mauvais pas dans lequel son exploration interdite et sa découverte l'ont entraîné... situation où une disparition sans laisser de trace semble quasi inéluctable... Mais des codes à déchiffrer, des secrets les mieux gardés révélés par une logique extra-ordinaire, voire extra-terrestre, des poursuites, une immersion haletante et pleine de surprises dont une rencontre providentielle et des plus singulières, vont ponctuer votre lecture pour vous aider à vous échapper. Un livre escape game avec un scenario digne d'un très, très bon film d'action, avec du coopératif dans chaque double-page, des encres fluorescentes lisibles dans l'obscurité, des accessoires-indices pour vous aider, une bande musicale originale, et d'excellents auteurs et illustrateurs pour 60 minutes d'un moment intense que vous n'oublierez pas de sitôt... à vivre seul ou à partager avec vos meilleurs amis ! Une issue est possible pour un fin mot de l'histoire... ici ou ailleurs.