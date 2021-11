Calendrier Mathou. Edition 2021

Le calendrier 2021 signé Mathou. Un calendrier mural à accrocher où bon vous semble ! Un calendrier de janvier à décembre 2021 pour vivre toute l'année au gré des couleurs de Mathou. Son humour et sa joie de vivre communiquées dans ce calendrier pour passer l'année avec le sourire ! Notez tous vos rendez-vous, les fêtes ou les anniversaires à ne pas manquer, et passez de joyeux mois, accompagnés des illustrations colorées et humoristiques de Mathou. Inclus en 2021 : une planche de joyeux sitckers signés Mathou.