La magie du rangement au travail

Par l'auteure du best-seller international La Magie du rangement, vendu à 12 millions d'exemplaires ! Qui ne s'est jamais senti complètement dépassé par le fouillis et le désordre sur son lieu de travail ? Ou encore épuisé par des réunions inutiles, des dossiers anarchiques, une liste interminable d'e-mails à lire et des tâches chronophages ? Ce sont là des écueils susceptibles d'éteindre peu à peu la joie d'exercer sa profession. Heureusement, il existe des solutions pour y remédier ! Dans ce nouvel ouvrage, Marie Kondo, auteure à succès et vedette de Netflix, et Rice Scott Sonenshein, psychologue du travail, s'appuient sur des cas concrets et des études pour proposer des stratégies qui permettront de vous débarrasser du désordre et de l'encombrement. Le but : laisser la part belle aux tâches vraiment importantes.