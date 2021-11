Le manuel du pochoir

Envie de vous lancer dans la réalisation de pochoirs ou simplement d'entrer dans les coulisses de leur création ? Vous tenez le bon livre entre les mains. Ce manuel dresse l'inventaire des techniques pour explorer toutes les possibilités de l'art du pochoir, a?n que chacun puisse forger son propre style. Le pochoir n'a pas de limites, il s'adapte à toutes formes d'esthétiques. Pour autant, on en a souvent une vision extrêmement réduite. A?n d'élargir les perspectives, l'artiste C215 livre ici son expérience, mais aussi celle d'acteurs incontournables de cette scène artistique, reconnus en France comme à l'étranger. De nombreuses contributions qui enrichissent l'ouvrage de témoignages, mais aussi d'oeuvres et de pratiques.