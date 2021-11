Frigobloc Chefclub. Le calendrier maxi-aimanté pour se simplifier la vie ! Avec un critérium, Edition 2020-2021

L'expert de l'organisation familiale FrigoBloc s'associe à Chefclub et ses recettes extraordinaires ! Planifiez tout et passez une année fun en cuisine dans ce calendrier maxi aimanté, de septembre 2020 à décembre 2021. Un planning d'organisation à la semaine pour tout noter, une vision mensuelle pour se projeter et en bonus, les recettes étonnantes et gourmandes de Chefclub, à réaliser chaque semaine (recettes classiques, light and fun, cocktails ou encore 100% kids) ! En bonus, des blocs de listes de courses, de notes repositionnables , l'emploi du temps des enfants, une fiche de numéros utiles et bien sûr, la compagnie de Maurice, Elvis, Lola ou Carlton, les personnages drôlement barrés de la brigade Chefclub !