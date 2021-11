Budget familial. Agenda de comptes pour la famille, Edition 2021

Agenda sur 16 mois, de septembre 2020 à décembre 2021 Un agenda de comptes pour la famille, avec de nombreux outils et conseils pour tenir son budget et suivre ses dépenses mois par mois. Retrouvez : - Le suivi mensuel des dépenses par chèque, carte bancaire ou espèces - L'analyse des dépenses pour suivre son budget mois par mois et faire des prévisions pour les mois suivants - Le suivi des revenus mensuels, de l'épargne et de la trésorerie - Des conseils pour bien tenir son budget et éviter les mauvaises surprises Et aussi, des outils pratiques pour suivre ses consommations d'eau, électricité ou gaz, ses dépenses et remboursements de santé, ses emprunts bancaires et contrats d'assurance et prévoir les impôts à payer.