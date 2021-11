Gâteaux mini sucre avec cake factory

Des desserts mini-sucre mais gourmands et toujours très faciles ? Le défi est relevé avec ces 75 recettes à réaliser avec votre Cake Factory ! Moelleux, cakes et autres gâteaux à partager, financiers, muffins ou madeleines pour les petites faims, cheesecakes, fondants ou gâteau magique pour recevoir... Ces douceurs délicieuses et saines, avec des sucres naturels et toujours en quantité réduite, séduiront toute la famille !