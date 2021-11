On fait quoi pour le dîner ? Robot-cuiseur, Edition 2020-2021

Vous possédez un robot-cuiseur et vous peinez à trouver des recettes variées, équilibrées et gourmandes pour le dîner ? Ne cherchez plus : le On fait quoi pour le dîner au robot-cuiseur est l'outil qu'il vous faut ! Chaque jour, Marine Rolland, du blog Mimi Cuisine, vous propose une idée de plat facile, original et appétissant à réaliser grâce à votre robot-cuiseur, avec la liste détachable des ingrédients à emporter au supermarché. Chaque recette est équilibrée et de saison, ne nécessite pas d'ingrédients trop compliqués et propose une touche d'originalité qui fait la différence. Pour chaque recette, retrouvez : la liste détachable des ingrédients ; le temps de préparation ; le temps de cuisson ; la recette détaillée. Retrouvez aussi de nombreux bonus : des astuces pour utiliser votre robot, des recettes d'entrées et de dessert de base et le calendrier des fruits et légumes...