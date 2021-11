En cuisine avec papa ! 50 recettes simples + des activités pédagogiques pour des moments de complicité... dès 2 ans !

Mettre la main à la pâte avec papa, c'est bien plus que faire de la cuisine : un moment de pure complicité, et l'occasion de bien des apprentissages ! Samuel et Nicolas, deux pères très investis auprès de leurs bouts de chou, nous offrent 50 recettes originales de petits déj' pleins de peps, de goûters pas trop sucrés et de desserts comme on les aime : ultrasimples, réalisables même avec des petits (dès 2 ans ! ) ; avec le petit twist gourmand qui fait même craquer les grands ; à base de produits de saison et sans sucres raffinés (ça va de soi ! ) ; pour tous les jours et pour les jolis moments (Noël, Halloween, rentrée des classes...). 50 recettes sucrées de petits déjeuners, desserts, goûters... Madeleines au jasmin, Cookies banane-chocolat, Gâteau courge-tonka, Brochettes de fruits miel-verveine, Energy balls pruneau-coco, Beurre de cacahuète maison... Des recettes, mais aussi : des activités pédagogiques créatives ; une approche "parentalité positive" : exploration du monde par les petits, lâcher-prise pour les parents...