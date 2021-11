Mandalas. 100 coloriages

De Mulan à Belle en passant par Aurore, Ariel, Marie, Lady ou encore Blanche-Neige, les personnages les plus emblématiques des films d'animation Disney vous invitent à un voyage dans un monde de détente. Alliées à la beauté des mandalas, ces 100 illustrations sont de vrais supports de méditation pour vous offrir détente et paix intérieure ! Retrouvez vos personnages préférés dans cette édition luxueuse dotée d'un papier de grande qualité pour un confort de coloriage optimal. Préparez vos crayons, détendez-vous et retrouvez votre âme d'enfant !