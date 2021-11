Calendrier familial. Septembre 2020, Décembre 2021, Edition 2020-2021

Le kit complet pour organiser sa vie de famille en un clin d'oeil ! Chaque mois, retrouvez : l'emploi du temps des enfants, un tableau de répartition des tâches, le marché de saison, le mémo du mois, l'astuce pour bien s'organiser Beau et pratique ! 1 grand bloc de feuilles détachables à aimanter sur le frigo, 1 ardoise et son feutre effaceur aimanté, 1 pochette pour ranger ses papiers, 2 grands trombones de maintien, 900 stickers ludiques. Pour aller plus loin... Un guide de conseils pour aider votre enfant à être autonome : des conseils pour le responsabiliser, des astuces pour repérer ses forces et faiblesses, les bons réflexes pour favoriser la communication en famille. A suspendre au mur ou à aimanter sur le frigo !