Le code de la route. Edition 2021

L'édition 2021 du Code de la route MICHELIN vous offre tous les éléments pour réussir l'examen ou remettre à jour vos connaissances. Un outil complet : l'intégralité des thèmes de l'examen, la liste des panneaux officiels, les nouveautés réglementaires, les conseils de la Macif, des vidéos Sécurité accessibles par QR codes, des tests pour évaluer vos connaissances. 1440 questions d'examen en ligne offertes et mises à jour en permanence : pour s'entraîner, se tester et réviser son code efficacement. Un ouvrage entièrement mis à jour, y compris sur les nouveaux équipements et technologies embarquées : aides à la conduite, équipements de sécurité, boîte , de vitesses automatique, commandes et accessoires... En route pour la réussite !