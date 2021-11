Calendrier S'organiser en famille. Edition 2020-2021

En 2019 nous avions changé le format, la maquette, et baissé drastiquement le prix de vente. Nous reconduisons cette année cette formule qui a su trouver son public. Comment s'y prendre pour ne rien oublier ? Et faire en sorte que les enfants, eux aussi, participent aux activités de la maison ? Avec ce "mémo' grand format, facilitez-vous la vie. Accroché dans la cuisine, ou bien en évidence à un endroit où chaque membre de la famille passe régulièrement, il est indispensable ! D'un seul coup d'oeil, vous visualisez la quinzaine entière. Chacun y inscrira tout ce qu'il ne faut pas oublier, collera son sticker et il deviendra la mémoire de tous. En permanence, les numéros de téléphone indispensables, les dates de vacances par zone, et l'emploi du temps de chaque membre de la famille sont inscrits.