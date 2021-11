Frigobloc Montessori. Le calendrier maxi-aimanté pour se simplifer la vie ! Edition 2021

Avec ce calendrier maxi aimanté qui tient sur tous les frigos (aimant renforcé), planifiez tout de septembre 2020 à décembre 2021 en adoptant la pédagogie Montessori au quotidien . Le planning d'organisation par semaine permet de tout noter et de ne rien rater de votre vie famiale. Au verso, des principes éducatifs et de nombreux conseils de Maria Montessori, des activités d'intérieur et d'extérieur à faire en famille, des recettes que votre enfant peut réaliser seul... . Avec en bonus, des blocs de listes de courses, des notes repositionnables, l'emploi du temps des enfants, une fiche de numéros utiles. Un calendrier indispensable pour les familles avec enfants de 3 à 6 ans.