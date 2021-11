La cuisine du Nord avec Cookeo

Vous lui confiez les ingrédients et il vous concocte de délicieux petits plats. Un cuisinier personnel ? Non, juste votre Cookeo ! Envie de cuisiner des plats riches en goûts et en saveurs ? Découvrez 60 recettes incontournables tout droit venues du nord de la France, spécialement conçues pour votre multicuiseur : soupe à la bière, filet mignon au maroilles, carbonade au saumon, chou rouge à la flamande ou encore crème brûlée à la vergeoise... Voyagez du plat au dessert grâce à votre Cookeo et appréciez la générosité de la cuisine "ch'ti" !