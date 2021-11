Mes recettes minceur et gourmandes. Les classiques revisités

Le cahier Croq'Kilos Il s'agit d'un outil ludique et totalement décomplexé pour accompagner celles et ceux dans un programme minceur au quotidien : - donner des idées de menus et de recettes ; - rebooster sa motivation ; - La challenger dans ses activités physiques ; - Améliorer ses connaissances diététiques. On y trouve Les objectifs à atteindre avec votre photo " avant " Un découpage par jour pendant 1 ou 2 mois avec : Des exemples de menus Quelques recettes, les autres à retrouver sur le site Croq-Kilos. com Le challenge du jour Des astuces pour ne pas craquer Le conseil diététique du jour pour en apprendre plus Des exercices pour raffermir/affiner Des mantras pour se motiver Des quiz pour vous tester Vrai/faux Des testimoniaux de Croqueuses avec photos avant/après