Les élèves de Poudlard. Avec un ex-libris

Harry, Ron, Hermione mais aussi Luna, Neville ou encore Drago, les nombreux élèves de l'école de sorcellerie Poudlard savent comment vous enchanter et vous jeter des sorts. Contenant de magnifiques croquis préparatoires, des photographies de plateau, et des interviews des cinéastes, acteurs et équipes de production, ce livre vous révèle comment tous ces personnages désormais célèbres sont passés des romans à l'écran.