Billie Eilish. La biographie non officielle

Billie Eilish est une icône de la génération Z avec plus de 55 millions de fans sur Instagram. La jeune femme, agée de 19 ans, a reçu lors des Grammy Awards 2020 les prix de Meilleur album de l'année, chanson de l'année, révélation de l'année, meilleur enregistrement de l'année et meilleur album pop vocal. Ses vidéos et enregistrements ont déjà cumulé plusieurs dizaines de millions de vues sur YouTube et Soundcloud. Son morceau Bored faisait partie de la bande originale de la série 13 raisons et Bad Guy est le titre le plus écouté de la plateforme Spotify en 2019. L'album dont il est extrait When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? a été écouté en streaming plus de 6 milliards de fois. Ce livre retrace son parcours depuis ses premiers titres composés dans sa chambre lorsqu'elle avait 14 ans jusqu'à son explosion sur la scène internationale.