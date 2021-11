Requins. Rencontre avec le prédateur menacé des océans

La carrière de Michael Muller est faite de rencontres époustouflantes. Acclamé pour ses portraits des plus grands acteurs, musiciens et sportifs de ce monde, il s'est constitué, au cours des dix dernières années, l'une des plus impressionnantes collections de photographies sous-marines de requins. La quête de précision et de proximité de Michael Muller pour décrire les squales est inédite. En un sens, il photographie le prédateur des mers comme s'il faisait son portrait à Hollywood. Il plonge au plus profond des océans pour approcher les requins, équipé uniquement de sa rampe brevetée de sept flashs de 1200 watts, développée en collaboration avec la NASA, dans un boîtier en plexiglas, et sans cage. Cette collection inédite de clichés de Michael Muller, y compris la première photographie au monde du saut d'un grand requin blanc pendant la nuit, est une source d'excitation et de crainte respectueuse. Les photos, classées selon leur origine géographique, suivent les voyages de Michael, depuis l'Afrique du Sud avec ses requins bordés et ses requins-taureaux jusqu'aux Bahamas, où l'on peut observer des grands requins-marteaux. Chaque voyage est accompagné de récits captivants décrivant les difficultés et les mauvaises rencontres évitées de justesse. En écho à l'engagement de Michael Muller auprès d'associations telles que WildAid et EarthEcho, les images sont accompagnées de textes de Philippe Cousteau fils et de la biologiste marine Alison Kock qui évoquent l'exploration et la protection du royaume des mers. L'écrivain Arty Nelson, spécialiste du monde de la culture, quant à lui, présente le travail de Michael Muller. Enfin, une annexe technique décrit en détail l'équipement utilisé pour réaliser ces clichés spectaculaires. Ensemble, ces images et textes éclairants nous offrent un festival de photographies à couper le souffle, un hommage à la beauté et à la puissance du requin ainsi qu'un appel à préserver son avenir menacé. Ce livre est aussi disponible en Edition collector signée et en deux Editions d'art comprenant chacune un tirage numéroté et signé.