Le Solfège pour les Nuls. 2e édition. Avec 1 CD audio

Apprenez une nouvelle langue, la musique ! Expliqué de façon ludique, le solfège n'est pas si compliqué ! Laissez-vous guider et écoutez le CD dès que l'auteur vous y invite. D'abord, prenez le rythme : découvrez les notes et apprenez à compter les temps d'une mesure. Puis laissez-vous aller à fredonner la mélodie : clé de-sol, clé de fa, altérations et intervalles... L'harmonie viendra alors d'elle-même : tonalités majeures et mineures, accords et cadences compléteront vos connaissances. Enfin, la quatrième partie décodera pour vous les grands genres musicaux et les principales formes, de la sonate au rock. Découvrez comment : Lire le nom des notes et déchiffrer une partition ; Garder une pulsation régulière ; Maîtriser les gammes majeures et mineures ; Construire des accords et des cadences ; Reconnaître les genres musicaux et les principales formes instrumentales et vocales.