Woman. Le livre du film

WOMAN est un projet ambitieux qui donne le parole à 2000 femmes à travers 50 pays différents. Il dresse un portrait, très intimiste, de celles qui représentent la moitié de l'humanité. En s'appuyant sur leurs témoignages, sur des entretiens avec des personnalités, des articles de presse et des données chiffrées, le livre tente de comprendre la vie des femmes, leur rapport au corps, à la sexualité, à la maternité, au couple. ll rend hommage à toutes celles qui dénoncent les violences qu'elles subissent trop souvent, à celles qui s'affirment et combattent les stéréotypes. WOMAN met en lumière la force intérieure des femmes et leur capacité é changer le monde.