Bourvil. De rire et de tendresse

Bourvil, à l'instar de son acolyte Louis de Funès, n'aura cessé d'incarner une certaine image de la France au travers d'oeuvres passées à la postérité et régulièrement diffusées sur les différentes chaînes de télévision. Honnête homme, acteur, chanteur de mélodies populaires qui hantent encore la mémoire collective, Bourvil était un homme multiple et non dénué d'aspérités. C'est ce personnage, plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, qui est raconté dans ce livre. Si De rire et de tendresse est, sans nul doute, une des biographies les plus riches et les plus exhaustives consacrées à André Raimbourg, c'est avant tout parce que les auteurs, biographes exigeants, ont souhaité dresser son portrait sans concession ni complaisance. Il n'en ressort, en définitive, que le désir de percer les secrets de la formidable épopée artistique d'un comédien qui, bien au-delà de sa filmographie, demeure un des héros populaires français. Une biographie de référence écrite par Philippe Crocq et Jean Mareska, préfacée par Stéphane Loisy, qui se lit comme un roman, celui d'un mythe à jamais immortel...