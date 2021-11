Protéger, valoriser, intervenir sur l'architecture et l'urbanisme de la seconde reconstruction en France. Actualité et avenir d'un patrimoine méconnu - Rencontres de Saint-Dié-des-Vosges, 22, 23 et 24 mai 2018

A l'occasion de l'exposition du musée Pierre-Noël "La Seconde Reconstruction de Saint-Dié des Vosges. Débats urbains, patrimoine humain" , la ville et la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, organisent, avec l'appui scientifique des Ecoles d'architecture de Rouen et Versailles , trois journées de rencontres autour de la valorisation, de la patrimonialisation et de l'intervention sur l'architecture et l'urbanisme de la Reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. De Saint-Dié, on connaît avant tout le plan d'urbanisme révolutionnaire qu'avait proposé Le Corbusier, son éviction au profit d'un architecte local et l'occasion qu'il eut malgré tout d'y construire une usine, aujourd'hui parée du prestigieux label du Patrimoine Mondial de l'Unesco. La ville est donc aujourd'hui célèbre, de manière paradoxale, pour ce qui n'y a pas été réalisé. Or les habitants de Saint-Dié vivent et travaillent dans un cadre de vie bien réel. L'objectif de ces trois journées est à la fois de faire voir la ville existante et d'engager la réflexion sur son devenir au regard des critères de confort et de qualité de vie actuels. Au-delà du cas de Saint-Dié, c'est aussi l'ensemble de l'actualité du bâti de la Reconstruction française après la Seconde Guerre mondiale qui sera abordée. On s'interrogera sur les moyens et la pertinence de valoriser et de protéger La rencontre s'inscrit dans un questionnement régional et national sur les moyens de renforcer l'attractivité des villes moyennes. Quel est le mode de fonctionnement de ces structures nouvelles, quelle pourrait être leur pertinence pour les villes moyennes dotées d'un patrimoine ordinaire et relativement récent ?