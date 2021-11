Le solfège. Méthode simple et amusante en quatorze leçons

Passage obligé de tout musicien en herbe, le solfège n'est pas qu'une formalité rébarbative : c'est ce que prouve cet ouvrage. Loin des théories et des exercices fastidieux, cette méthode réinvente le solfège avec un joyeux mélange d'humour et de rigueur. De la simple lecture d'une partition à son interprétation virtuose en passant par l'étude des rythmes, ce petit guide vous initie pas à pas à la musique sans vous en dégoûter. Oubliez vos mauvais souvenirs, et prenez plaisir à apprendre!