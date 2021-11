Laurent Ballestat

"Si l'océan a bien des ambassadeurs à terre qui protègent son prestige, Laurent Ballesta est l'un des plus émérites." (Nicolas Hulot) Avec trente-trois ans de plongées dans les palmes, le photographe naturaliste collectionne les records et les louanges. Qu'il nous entraîne dans les eaux glacées de la terre Adélie, lesté de 100 kilos d'équipement, ou au milieu d'une meute de requins polynésiens en pleine frénésie prédatrice, cet amoureux de la mer nous embarque pour des aventures océaniques. Et d'une beauté abyssale.