L'exode urbain. Manifeste pour une ruralité positive

Manifeste pour une ruralité positive La pandémie de Covid-19 a éveillé un sentiment de vulnérabilité chez les citadins. A l'annonce du confinement, des centaines de milliers de personnes ont quitté les centres urbains pour se précipiter à la campagne. Electrochoc, introspection, n'est-il pas urgent d'interroger ses choix de vie et d'envisager de quitter la ville pour de bon ? Ce petit manifeste écologiste dresse le constat du rêve déchu d'exode rural et encourage à faire le point sur les aspects dysfonctionnels et assujettissants de la vie urbaine. Il invite également à porter un regard nouveau sur les campagnes. Grâce au témoignage de Claire, qui a elle-même franchi le cap de l'exode urbain il y a maintenant dix ans, le projet d'une vie rurale, plus simple, proche de la nature, coopérative, humaine, mais néanmoins moderne et connectée, semble enfin réalisable. Et s'il suffisait de s'autoriser à rêver ?